Около 500 семей получили помощь от благотворительного фонда "Сергея Цюпка"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Около 500 семей получили помощь от благотворительного фонда "Сергея Цюпка". Фонд поддерживает жителей населенных пунктов Киевской области, наиболее пострадавших от российских оккупантов.
«Мы сотрудничаем с местными администрациями и формируем гуманитарные боксы на основании нужд жителей», – рассказывают в фонде «Сергея Цюпка».
По словам благотворителей, это продукты длительного хранения и быстрого приготовления. Такие просьбы, в первую очередь, связаны с веерными отключениями электричества в результате обстрелов объектов критической инфраструктуры. Помощь от благотворителей получили жители нескольких сел, в том числе Горенки и Мощун.
На днях представители фонда «Сергея Цюпка» посетили село Озера (Бучанский район). 150 жителей — семьи с детьми и пенсионеры — получили гуманитарные боксы. «Масло, мука, консервы, крупы, детское питание. То, в чем нуждаются люди, стараемся помочь каждому, кто к нам обращается», — рассказали в благотворительном фонде «Сергея Цюпка».