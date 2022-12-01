Около 500 семей получили помощь от благотворительного фонда "Сергея Цюпка"

«Мы сотрудничаем с местными администрациями и формируем гуманитарные боксы на основании нужд жителей», – рассказывают в фонде «Сергея Цюпка».

По словам благотворителей, это продукты длительного хранения и быстрого приготовления. Такие просьбы, в первую очередь, связаны с веерными отключениями электричества в результате обстрелов объектов критической инфраструктуры. Помощь от благотворителей получили жители нескольких сел, в том числе Горенки и Мощун.

На днях представители фонда «Сергея Цюпка» посетили село Озера (Бучанский район). 150 жителей — семьи с детьми и пенсионеры — получили гуманитарные боксы. «Масло, мука, консервы, крупы, детское питание. То, в чем нуждаются люди, стараемся помочь каждому, кто к нам обращается», — рассказали в благотворительном фонде «Сергея Цюпка».