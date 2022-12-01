Майже 500 родин отримали допомогу від благодійного фонду "Сергія Цюпка"

«Ми співпрацюємо з місцевими адміністраціями й формуємо гуманітарні бокси на підставі потреб мешканців», - розповідають у фонді «Сергія Цюпка».

За словами благодійників, це продукти довготривалого зберігання та швидкого приготування. Такі прохання, у першу чергу, пов’язані з віяловими відключеннями електрики внаслідок обстрілів об’єктів критичної інфраструктури. Допомогу від благодійників вже отримували жителі декількох сіл, зокрема - і Горенка, і Мощун.

Днями представники фонду «Сергія Цюпка» завітали до села Озера (Бучанський район). 150 жителів — родини з дітьми, громадяни поважного віку — отримали гуманітарні бокси. «Олія, борошно, консерви, крупи, дитяче харчування. Те, чого потребують люди, намагаємося допомогти кожному, хто до нас звертається», - розповіли у благодійному фонді «Сергія Цюпка».