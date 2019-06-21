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Почти 40% украинцев заметили ухудшение качества государственных медуслуг - опрос

Киев • УНН

 • 15050 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Около 40% украинцев заметили ухудшение качества предоставления государственных медицинских услуг в течение последних двух лет. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает УНН.

Почти 40% украинцев заметили ухудшение качества государственных медуслуг - опрос

По результатам опроса, 37% украинцев увидели ухудшение в качестве оказания медицинских услуг в государственных и коммунальных учреждениях, 32% считают, что в уровне качества государственных медицинских услуг ничего не изменилось, 12% затруднились ответить. В то же время 20% опрошенных отметили, что за последние 8 месяцев вдвое увеличилось количество тех, кто считает, что общее качество государственных медицинских услуг для страны улучшилось.

Кроме того, четверть опрошенных хорошо оценили уровень как первичной, так и вторичной медицины в Украине. Треть считает, что эти уровни украинской медицинской сферы находятся в удовлетворительном состоянии, более четверти - что эти уровни находятся в неудовлетворительном или ужасном состоянии. Относительно лучше оценили как изменения в качестве медицинских услуг, так и разные уровни медицины молодые и состоятельные респонденты.

Приведенные данные были получены в ходе социологического опроса 2200 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше, методом личного формализованного интервью с 21 по 29 мая 2019 года. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,8%.

Напомним, правительство направило дополнительно 1 млрд грн на медучреждения, в которых работают семейные врачи, терапевты и педиатры.

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