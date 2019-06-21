Майже 40% українців помітили погіршення якості державних медпослуг - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Близько 40% українців помітили погіршення якості надання державних медичних послуг протягом останніх двох років. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає УНН.
За результатами опитування, 37% українців побачили погіршення в якості надання медичних послуг в державних і комунальних установах, 32% вважають, що у рівні якості державних медичних послуг нічого не змінилося, 12% не змогли відповісти. У той же час 20% опитаних зазначили, що за останні 8 місяців удвічі збільшилась кількість тих, хто вважає, що загальна якість державних медичних послуг для країни покращилася.
Окрім того, чверть опитаних добре оцінили рівень як первинної, так і вторинної медицини в Україні. Третина вважає, що ці рівні української медичної сфери перебувають у задовільному стані, більше чверті – що ці рівні перебувають у незадовільному або жахливому стані. Відносно краще оцінили як зміни у якості медичних послуг, так і різні рівні медицини молодші та заможніші респонденти.
Наведені дані були отримані під час соціологічного опитування 2200 громадян України віком від 18 років і старше, методом особистого формалізованого інтерв’ю з 21 по 29 травня 2019 року. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,8%.
Нагадаємо, уряд направив додатково 1 млрд грн на медзаклади, в яких працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри.