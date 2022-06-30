Почти +35°С: в Киеве новый температурный рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В Киеве 29 июня максимальная температура воздуха составляла +34,4°С. Предыдущий рекорд зафиксировали в 1963 году – тогда это было +34,0°С. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, информирует УНН.
Детали
"Максимальная температура воздуха 29 июня в столице достигла +34,4°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1963 году и равнялось +34,0°С", – говорится в сообщении.
Как отметили, самым жарким днем первого месяца лета за все время наблюдений в Киеве остается 24 июня 2021, когда максимальная температура воздуха была +35,5°С.
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