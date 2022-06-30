Майже +35°С: у Києві новий температурний рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У Києві 29 червня максимальна температура повітря становила +34,4°С. Попередній рекорд зафіксували у 1963 році – тоді це було +34,0°С. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує УНН.
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"Максимальна температура повітря 29 червня у столиці досягла +34,4°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1963 році і дорівнювало +34,0°С", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, найспекотнішим днем першого місяця літа за весь час спостережень у Києві залишається 24 червня 2021 року, коли максимальна температура повітря була +35,5°С.
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