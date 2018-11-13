Почти 230 садоводов Украины претендуют на госдотации

Самое большее количество садоводов (включая виноградарство), претендующих на компенсацию от государства, сосредоточено в Винницкой, Закарпатской и Львовской областях, менее всего — один предприниматель — в Луганской области.

Отказано в дотациях двум предпринимателям со Львовской и Николаевской областей. Причина отказа — выращиваемая продукция отсутствует в Реестре сортов растений, пригодных для распространения в Украине.

За первые 9 месяцев, украинские фермеры также получили почти 300 млн грн по программе частичной компенсации стоимости купленной с/х техники отечественного производства.

Еще 145 млн грн в этот же период направлено фермерам по программе содержания молодняка.

Но генеральный директор “Украинского клуба аграрного бизнеса” Тарас Высоцкий отмечает, что цифры по использованию госдотаций еще не финальные.

“Садоводы активно инвестируют, и на следующий год планируется даже увеличение программы на 100 млн грн, что логично и уместно.

Есть неиспользование средств по животноводству. Но сейчас сложно анализировать, есть цикличность, есть сезонность и там прием документов вплоть до 1 декабря — надо будет смотреть по концу года.

Неиспользованные точно останутся кредиты (госпрограмма по частичной компенсации кредитов - ред.)”, — отметил Высоцкий.

При этом он подчеркнул, что госдотации не cмогут получить “теневые” фермеры, которых на рынке АПК по разным подсчетам от 30 до 45%, то есть фактически каждый третий.

“У нас есть очень много фермеров, которые, к сожалению не работают "в белую“. Они продают продукцию за наличку, соответственно не могут получить ни господдержку, ни кредит и логично, что они не могут развиваться”, — сказал Высоцкий.

Как один из вариантов борьбы с “теневыми” фермерами предлагается вернуть прошлогоднюю систему так называемой квази аккумуляции НДС, согласно которой сумма дотаций рассчитывалась исходя из уплаченных налогов.

При этом, как уверяют в Раде, текущие направления господдержки останутся неизменными на протяжении 5 лет.