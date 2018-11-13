Почти 230 садоводов Украины претендуют на госдотации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Состоянием на ноябрь текущего года получить дотации на развитие садоводства планируют 227 предпринимателей. Об этом сообщает МинАПК, передает УНН.
Самое большее количество садоводов (включая виноградарство), претендующих на компенсацию от государства, сосредоточено в Винницкой, Закарпатской и Львовской областях, менее всего — один предприниматель — в Луганской области.
Отказано в дотациях двум предпринимателям со Львовской и Николаевской областей. Причина отказа — выращиваемая продукция отсутствует в Реестре сортов растений, пригодных для распространения в Украине.
За первые 9 месяцев, украинские фермеры также получили почти 300 млн грн по программе частичной компенсации стоимости купленной с/х техники отечественного производства.
Еще 145 млн грн в этот же период направлено фермерам по программе содержания молодняка.
Но генеральный директор “Украинского клуба аграрного бизнеса” Тарас Высоцкий отмечает, что цифры по использованию госдотаций еще не финальные.
“Садоводы активно инвестируют, и на следующий год планируется даже увеличение программы на 100 млн грн, что логично и уместно.
Есть неиспользование средств по животноводству. Но сейчас сложно анализировать, есть цикличность, есть сезонность и там прием документов вплоть до 1 декабря — надо будет смотреть по концу года.
Неиспользованные точно останутся кредиты (госпрограмма по частичной компенсации кредитов - ред.)”, — отметил Высоцкий.
При этом он подчеркнул, что госдотации не cмогут получить “теневые” фермеры, которых на рынке АПК по разным подсчетам от 30 до 45%, то есть фактически каждый третий.
“У нас есть очень много фермеров, которые, к сожалению не работают "в белую“. Они продают продукцию за наличку, соответственно не могут получить ни господдержку, ни кредит и логично, что они не могут развиваться”, — сказал Высоцкий.
Как один из вариантов борьбы с “теневыми” фермерами предлагается вернуть прошлогоднюю систему так называемой квази аккумуляции НДС, согласно которой сумма дотаций рассчитывалась исходя из уплаченных налогов.
При этом, как уверяют в Раде, текущие направления господдержки останутся неизменными на протяжении 5 лет.