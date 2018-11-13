Майже 230 садівників України претендують на держдотації

Найбільша кількість садівників (включаючи виноградарство), що претендують на компенсацію від держави, зосереджено у Вінницькій, Закарпатській та Львівській областях, найменше - один підприємець - в Луганській області.

Відмовлено в дотаціях двом підприємцям зі Львівської та Миколаївської областей. Причина відмови - вирощується продукція відсутня в Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

За перші 9 місяців, українські фермери також отримали майже 300 млн грн за програмою часткової компенсації вартості купленої с/г техніки вітчизняного виробництва.

Ще 145 млн грн в цей же період направлено фермерам за програмою утримання молодняку.

Але генеральний директор "Українського клубу аграрного бізнесу" Тарас Висоцький зазначає, що цифри по використанню держдотацій ще не фінальні.

"Садівники активно інвестують, і на наступний рік планується навіть збільшення програми на 100 млн грн, що логічно і доречно.

Є невикористання коштів по тваринництву. Але зараз складно аналізувати, є циклічність, є сезонність і там прийом документів аж до 1 грудня - треба буде дивитися по кінця року.

Невикористані точно залишаться кредити (держпрограма по частковій компенсації кредитів - ред.)", - зазначив Висоцький.

При цьому він наголосив, що держдотації не зможуть отримати "тіньові" фермери, яких на ринку АПК за різними підрахунками від 30 до 45%, тобто фактично кожен третій.

"У нас є дуже багато фермерів, які, на жаль не працюють "в білу". Вони продають продукцію за готівку, відповідно не можуть отримати ні держпідтримку, ні кредит і логічно, що вони не можуть розвиватися", - сказав Висоцький.

Як один з варіантів боротьби з "тіньовими" фермерами пропонується повернути торішню систему так званої квазі акумуляції ПДВ, згідно з якою сума дотацій розраховувалася виходячи зі сплачених податків.

При цьому, як запевняють в Раді, поточні напрямки державної підтримки залишаться незмінними протягом 5 років.