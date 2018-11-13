Майже 230 садівників України претендують на держдотації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Станом на листопад поточного року отримати дотації на розвиток садівництва планують 227 підприємців. Про це повідомляє МінАПК, передає УНН.
Найбільша кількість садівників (включаючи виноградарство), що претендують на компенсацію від держави, зосереджено у Вінницькій, Закарпатській та Львівській областях, найменше - один підприємець - в Луганській області.
Відмовлено в дотаціях двом підприємцям зі Львівської та Миколаївської областей. Причина відмови - вирощується продукція відсутня в Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
За перші 9 місяців, українські фермери також отримали майже 300 млн грн за програмою часткової компенсації вартості купленої с/г техніки вітчизняного виробництва.
Ще 145 млн грн в цей же період направлено фермерам за програмою утримання молодняку.
Але генеральний директор "Українського клубу аграрного бізнесу" Тарас Висоцький зазначає, що цифри по використанню держдотацій ще не фінальні.
"Садівники активно інвестують, і на наступний рік планується навіть збільшення програми на 100 млн грн, що логічно і доречно.
Є невикористання коштів по тваринництву. Але зараз складно аналізувати, є циклічність, є сезонність і там прийом документів аж до 1 грудня - треба буде дивитися по кінця року.
Невикористані точно залишаться кредити (держпрограма по частковій компенсації кредитів - ред.)", - зазначив Висоцький.
При цьому він наголосив, що держдотації не зможуть отримати "тіньові" фермери, яких на ринку АПК за різними підрахунками від 30 до 45%, тобто фактично кожен третій.
"У нас є дуже багато фермерів, які, на жаль не працюють "в білу". Вони продають продукцію за готівку, відповідно не можуть отримати ні держпідтримку, ні кредит і логічно, що вони не можуть розвиватися", - сказав Висоцький.
Як один з варіантів боротьби з "тіньовими" фермерами пропонується повернути торішню систему так званої квазі акумуляції ПДВ, згідно з якою сума дотацій розраховувалася виходячи зі сплачених податків.
При цьому, як запевняють в Раді, поточні напрямки державної підтримки залишаться незмінними протягом 5 років.