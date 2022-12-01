Почти 17 тысяч: в ноябре ВСУ уничтожили рекордное количество оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В ноябре украинские военные установили рекорд по уничтожению российских оккупантов – минус 16 970 рашистов. Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.
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"Новый рекорд Сил нашей Обороны! За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны!" – говорится в сообщении.
Какую технику российская армия потеряла в ноябре
• танки – 217
• боевые бронемашины – 376
• артсистемы – 174
• РСЗВ – 12
• средства ПВО – 13
• самолеты – 4
• вертолеты – 4
• БПЛА – 147
• крылатые ракеты – 134
• автотехника и автоцистерны – 298
• спецтехника – 9
Напомним
С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 89 440 оккупантов.