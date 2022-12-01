Почти 17 тысяч: в ноябре ВСУ уничтожили рекордное количество оккупантов

Цитата

"Новый рекорд Сил нашей Обороны! За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны!" – говорится в сообщении.

Какую технику российская армия потеряла в ноябре

• танки – 217

• боевые бронемашины – 376

• артсистемы – 174

• РСЗВ – 12

• средства ПВО – 13

• самолеты – 4

• вертолеты – 4

• БПЛА – 147

• крылатые ракеты – 134

• автотехника и автоцистерны – 298

• спецтехника – 9

Напомним

С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 89 440 оккупантов.