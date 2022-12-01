Майже 17 тисяч: у листопаді ЗСУ знищили рекордну кількість окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У листопаді українські військові встановили рекорд зі знищення російських окупантів – мінус 16 970 рашистів. Про це в Telegram повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.
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"Новий рекорд Сил нашої Оборони! За листопад було знищено 16 970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни!" – ідеться у повідомленні.
Яку техніку російська армія втратила у листопаді
• танки – 217
• бойові бронемашини – 376
• артсистеми – 174
• РСЗВ – 12
• засоби ППО – 13
• літаки – 4
• гелікоптери – 4
• БПЛА – 147
• крилаті ракети – 134
• автотехніка та автоцистерни – 298
• спецтехніка – 9
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили приблизно 89 440 окупантів.