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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 15775 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 32416 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 43426 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 49359 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 45100 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 91430 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99260 просмотра

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Почти 160 тыс. билетов на ЧМ-2018 было выкуплено за сутки

Почти 160 тыс. билетов на ЧМ-2018 было выкуплено за сутки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Почти 160 тыс. билетов на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России было выкуплено за 24 часа, с начала второй волны продаж, передает УНН со ссылкой ФИФА.

"Через 24 часа после возобновления продаж билетов на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, 159 тыс. 402 билета были распределены болельщикам со всего мира (98% от квоты, которая находится на данном этапе продаж)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 51% заявок на билеты поступило от болельщиков из России, и, соответственно, 49% - от болельщиков из других стран.

"Лидируют болельщики из Аргентины, Мексики, США, Бразилии, Колумбии, Китая, Австралии, Германии и Индии", - отметили в ФИФА.

Напомним, стали известными составы корзин жеребьевки финальной части ЧМ-2018.

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