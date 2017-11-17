Почти 160 тыс. билетов на ЧМ-2018 было выкуплено за сутки

"Через 24 часа после возобновления продаж билетов на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, 159 тыс. 402 билета были распределены болельщикам со всего мира (98% от квоты, которая находится на данном этапе продаж)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 51% заявок на билеты поступило от болельщиков из России, и, соответственно, 49% - от болельщиков из других стран.

"Лидируют болельщики из Аргентины, Мексики, США, Бразилии, Колумбии, Китая, Австралии, Германии и Индии", - отметили в ФИФА.

Напомним, стали известными составы корзин жеребьевки финальной части ЧМ-2018.