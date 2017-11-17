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Майже 160 тис. квитків на ЧС-2018 було викуплено за добу

Київ • УНН

 • 14789 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Майже 160 тис. квитків на Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018 у Росії було викуплено за 24 години, з початку другої хвилі продажів, передає УНН з посиланням ФІФА.

"Через 24 години після відновлення продажу квитків на Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018 у Росії, 159 402 квитка було розподілено уболівальникам з усього світу (98% від квоти, яка знаходиться на даному етапі продажів)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 51% заявок на квитки надійшов від уболівальників з Росії, і, відповідно, 49% - від уболівальників з інших країн.

"Лідирують вболівальники з Аргентини, Мексики, США, Бразилії, Колумбії, Китаю, Австралії, Німеччини та Індії", - наголосили в ФІФА.

Нагадаємо, стали відомими склади кошиків жеребкування фінальної частини ЧС-2018. 

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