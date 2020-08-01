"Должны полностью заменить АК": спецназовцы "ДОЗОРа" получили новые штурмовые винтовки

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 36766 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102134 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107034 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134237 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110888 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131759 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102136 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102596 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104443 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102067 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Должны полностью заменить АК": спецназовцы "ДОЗОРа" получили новые штурмовые винтовки

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КИЕВ. 1 августа. УНН. На вооружение спецназовцев "ДОЗОРа" передали штурмовые винтовки UAR-15, которые должны полностью заменить автомат Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"10 отдельный отряд оперативного реагирования "ДОЗОР" получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 × 45 мм. Это наиболее распространенный калибр оружия в странах Североатлантического альянса. Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова. Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и струйка имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой модели применена газовая система "CARBINE" с регулируемым газовой блоком, который обеспечивает плавную работу автоматики. Модульная конструкция позволяет легко производить замену различных компонентов: Например, цевья, пистолетной рукоятки и другие навесные принадлежности, тем самым настраивая винтовку для удобства в эксплуатации.

"Винтовка производятся в Украине из отечественных и американских комплектующих. В частности, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовленные в США компанией "Daniel Defense", - резюмировали пограничники.

Как сообщалось ранее в УНН, в Службе внешней разведки не исключают полномасштабного вторжения России в Украину.

Украинские Национальные Новости

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