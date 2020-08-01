"Мають повністю замінити АК": спецпризначенці "ДОЗОРу" отримали нові штурмові гвинтівки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. На озброєння спецпризначенців "ДОЗОРу" передали штурмові гвинтівки UAR-15, які мають повністю замінити автомат Калашникова. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує УНН.
"10 окремий загін оперативного реагування "ДОЗОР" отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15 під патрон 5,56×45 мм. Це найбільш поширений калібр зброї в країнах Північно-Атлантичного Альянсу. Планується, що UAR-15 повністю замінить автомат Калашникова. Гвинтівка має модульне компонування, верхня частина ствольної коробки та цівка мають напрямні типу Пікатіні для установки прицільних пристосувань та інших тактичних аксесуарів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у цій моделі застосована газова система "CARBINE" з регульованим газовим блоком, що забезпечує плавну роботу автоматики. Модульна конструкція дозволяє легко робити заміну різних компонентів: прикладу, цівки, пістолетної рукоятки та іншого навісного приладдя, тим самим налаштовуючи гвинтівку для зручності в експлуатації.
"Гвинтівку виготовляють в Україні з вітчизняних і американських комплектуючих. Зокрема, ствол та ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить кучність стрільби, виготовлені в США компанією "Daniel Defense", - резюмували прикордонники.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Службі зовнішньої розвідки не виключають повномасштабного вторгнення Росії в Україну.