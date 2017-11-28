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Майора СБУ арестовали по подозрению в педофилии

Майора СБУ арестовали по подозрению в педофилии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. По решению Печерского районного суда был арестован сотрудник СБУ Житомирской области по обвинению в педофилии, передает УНН со ссылкой на решение суда, опубликованое в Едином реестре судебных решений.

Сотрудник СБУ подозревается в том, что 19.05.2017 начал общение с несовершеннолетней в социальной сети "Вконтакте" под "ник неймом" с целью удовлетворения своей половой страсти.

В частности, "начал циничные разговоры на сексуальные темы путем виртуального общения".

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"В дальнейшем 20.05.2017 в 00 час. 41 мин. прислал ей фотографию с... изображением полового органа, чем совершил в отношении последней развратные действия, и вызвал вред его нравственному отношению и развития малолетней, а также совершил изготовление и распространение среди несовершеннолетних изображений порнографического характера", - говорится в документе.

Также сообщается, что у самого военнослужащего есть жена и двое несовершеннолетних детей.

По решению суда служащему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также он обязан носить электронный браслет.

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Кроме того, милиционер должен не отлучаться из г.Коростень Житомирской области без разрешения следователя, прокурора или суда и сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Постановление действует до 12 января 2018 включительно.

Действия работника квалифицируют как уголовное преступление по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и ч. 2 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

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