Майора СБУ арестовали по подозрению в педофилии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. По решению Печерского районного суда был арестован сотрудник СБУ Житомирской области по обвинению в педофилии, передает УНН со ссылкой на решение суда, опубликованое в Едином реестре судебных решений.
Сотрудник СБУ подозревается в том, что 19.05.2017 начал общение с несовершеннолетней в социальной сети "Вконтакте" под "ник неймом" с целью удовлетворения своей половой страсти.
В частности, "начал циничные разговоры на сексуальные темы путем виртуального общения".
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"В дальнейшем 20.05.2017 в 00 час. 41 мин. прислал ей фотографию с... изображением полового органа, чем совершил в отношении последней развратные действия, и вызвал вред его нравственному отношению и развития малолетней, а также совершил изготовление и распространение среди несовершеннолетних изображений порнографического характера", - говорится в документе.
Также сообщается, что у самого военнослужащего есть жена и двое несовершеннолетних детей.
По решению суда служащему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также он обязан носить электронный браслет.
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Кроме того, милиционер должен не отлучаться из г.Коростень Житомирской области без разрешения следователя, прокурора или суда и сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Постановление действует до 12 января 2018 включительно.
Действия работника квалифицируют как уголовное преступление по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и ч. 2 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.