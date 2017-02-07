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Мавзолей В.Ленина в Москве закроют на два месяца

Киев • УНН

 • 7512 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади в Москве закроют на два месяца для профилактических работ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Мавзолей В.Ленина в Москве закроют на два месяца

"В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 16 февраля по 16 апреля 2017 года мавзолей В.И.Ленина будет закрыт для посетителей", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, близких к Всероссийскому научно-исследовательскому институту лекарственных и ароматических растений, в это время "будут проводиться плановые профилактические мероприятия по обеспечению сохранности тела Ленина".

Напомним, в 2015 году Мавзолей также закрывался на два месяца для проведения плановых профилактических работ с телом В.Ленина.

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