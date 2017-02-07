Мавзолей Леніна у Москві закриють на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Мавзолей Володимира Леніна на Червоній площі у Москві закриють на два місяці для профілактичних робіт, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У зв'язку з проведенням планових профілактичних робіт в період з 16 лютого по 16 квітня 2017 року мавзолей В.І.Леніна буде закритий для доступу відвідувачів", - йдеться в повідомленні.
За словами фахівців, близьких до Всеросійського науково-дослідного інституту лікарських і ароматичних рослин, у цей час "будуть проводитися планові профілактичні заходи щодо забезпечення збереження тіла Леніна".
Нагадаємо, у 2015 році Мавзолей також закривався на два місяці для проведення планових профілактичних робіт з тілом В.Леніна.