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15 марта, 19:03 • 114501 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164638 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136799 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 112326 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мать О.Сенцова рассказала, что боится не дождаться сына из тюрьмы

Мать О.Сенцова рассказала, что боится не дождаться сына из тюрьмы

Киев • УНН

 • 9504 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Мать заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова Людмила Сенцова рассказала, что ждет сына из тюрьмы и боится не дожить до этого дня. Об этом она рассказала в интервью "Громадському", передает УНН.

"Не хватает его. Всегда, когда кто-то звонит, мне хочется увидеть "Олег Киевстар". Мне только бы дождаться, когда Олег выйдет. Обнять сына. Дожить бы", - рассказала Л.Сенцова.

Также мама заключенного режиссера призналась, что дорога к сыну очень длинная и сложная. И О.Сенцов возражает против того, чтобы его мать преодолевала такой путь.

"Поехать к нему в Якутию - для меня очень сложно, я боюсь, что не выдержу такой дороги. И Олег против - далеко, дорого, а после трех дней свидания расставаться...", - призналась мама режиссера.

Ранее мать заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова сказала, что надеется, что Украина не забудет о нем, пока он будет отбывать наказание в РФ.

Напомним, О.Сенцов и А.Кольченко были осуждены российским судом к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Оба украинца свою вину отрицали. Правозащитное движение "Мемориал" признало их политзаключенными.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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