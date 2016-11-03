Мать О.Сенцова рассказала, что боится не дождаться сына из тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Мать заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова Людмила Сенцова рассказала, что ждет сына из тюрьмы и боится не дожить до этого дня. Об этом она рассказала в интервью "Громадському", передает УНН.
"Не хватает его. Всегда, когда кто-то звонит, мне хочется увидеть "Олег Киевстар". Мне только бы дождаться, когда Олег выйдет. Обнять сына. Дожить бы", - рассказала Л.Сенцова.
Также мама заключенного режиссера призналась, что дорога к сыну очень длинная и сложная. И О.Сенцов возражает против того, чтобы его мать преодолевала такой путь.
"Поехать к нему в Якутию - для меня очень сложно, я боюсь, что не выдержу такой дороги. И Олег против - далеко, дорого, а после трех дней свидания расставаться...", - призналась мама режиссера.
Ранее мать заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова сказала, что надеется, что Украина не забудет о нем, пока он будет отбывать наказание в РФ.
Напомним, О.Сенцов и А.Кольченко были осуждены российским судом к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Оба украинца свою вину отрицали. Правозащитное движение "Мемориал" признало их политзаключенными.