Мати О.Сенцова розповіла, що боїться не дочекатися сина із в’язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Мати ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова Людмила Сенцова розповіла, що чекає сина із в’язниці і боїться не дожити до цього дня. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Громадське", передає УНН.
“Не вистачає його. Завжди, коли хтось телефонує, мені хочеться побачити „Олег Київстар“. Мені лише б дочекатися, коли Олег вийде. Обійняти сина. Дожити б”, — розповіла Л.Сенцова.
Також мама ув’язненого режисера зізналася, що дорога до сина дуже довга і складна. І О.Сенцов заперечує проти того, щоб його мати долала такий шлях.
“Поїхати до нього в Якутію — для мене дуже складно, я боюся, що не витримаю такої дороги. І Олег проти — далеко, дорого, а після трьох днів побачення розлучатися...”, — зізналася мама режисера.
Раніше мати ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова сподівається, що Україна не забуде про нього, поки він відбуватиме покарання в РФ.
Нагадаємо, О.Сенцов і О.Кольченко були засуджені російським судом до 20 і 10 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. Обидва українці свою провину заперечили. Правозахисний рух “Меморіал” визнав їх політв’язнями.