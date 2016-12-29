Мать К.Фишер умер на следующий день после смерти дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Известная американская актриса Дебби Рейнольдс, мать актрисы Кэрри Фишер, которая умерла во вторник, ушла из жизни после экстренной госпитализации в США, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Известная американская актриса Дебби Рейнольдс, мать актрисы Кэрри Фишер, умерла после экстренной госпитализации в США.
Как сообщал УНН, актриса Кэрри Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, умерла на 61-м году жизни .