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КИЕВ. 20 мая. УНН. С сегодняшнего дня, 20 мая, ученые больше не будут измерять вес с помощью физического предмета - цилиндра из сплава платины и иридия. Эталон заменили "весами Киббл" или "весами Ватта". Однако, изменения в физическом измерении претерпел не только килограмм. От 16 ноября прошлого года участники 26-й Генеральной конференции по мерам и весам, проходившей в столице Франции, Париже, приняли решение о переопределения четырех из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ). Таким образом, изменения претерпели килограмм, ампер, кельвин и моль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на научно-популярный порта N + 1.

Нынешнее решение завершает реформу, которая длилась несколько десятков лет: еще в 1983 году метр был привязан к значению скорости света в вакууме (и значение скорости было зафиксировано, были приостановлены все программы измерения скорости света в вакууме, поскольку его значение стало точно известным по определению. в 2005 году исследователи определились в выборе еще трех констант для переопределения других единиц. Постоянная Планка была выбрана в качестве основы для определения единицы массы, килограмма, элементарный электрический заряд (заряд электрона) единицы силы в рума, а постоянная Больцмана - термодинамической температуры.

Для того, чтобы завершить этот переход, понадобилось несколько лет для того, чтобы с высокой точностью измерить константы.

килограмм

До сих единица массы, килограмм, была привязана к рукотворного артефакта - цилиндра из сплава платины и иридия, который хранится во французском городе Севр. Результаты нескольких международных сличений национальных копий, изготовленных из того же материала, показали, что их массы меняются относительно главного эталона в диапазоне ± 50 микрограммов 100 лет. Насколько при этом изменилась масса головного образца - неизвестно, поскольку его не с чем сравнивать. Для многих типов измерений такое отклонение может привести к недостоверным результатам.

Отныне утверждено новое определение килограмма, основанное на постоянной Планка. Установка, с помощью которой можно реализовать новый эталон массы, называется "веса Киббл". В таких весах эталоном выступает груз, который уравновешивает силу отталкивания между постоянным магнитом и катушкой, по которой пропускают ток. Таким образом, массу объекта можно найти за счет равенства электрической и механической сил.

Благодаря новым определением килограмма, каждая страна сможет воспроизводить эталонную установку самостоятельно в любое время, не прибегая к сверки с главным эталоном.

ампер

Конференция также утвердила новое определение ампера. Прежнее определение, утвержденное в 1948 году, было основано на измерении силы, действующей на параллельные проводники с током. Теперь ученые решили зафиксировать не только численное значение постоянной Планка для килограмма, но и численное значение электрического заряда - для нового определения ампера.

Кельвин

Единица температуры - кельвин - до сегодняшнего дня определялась как 1 / 273,16 термодинамической температуры тройной точки воды. Новое определение Кельвина основано на постоянной Больцмана, которая теперь точно равна 1,380649 × 10-23 Дж × K-1 (джоулей на кельвин).

моль

Моль до сих пор был привязан к числу атомов в 0,012 килограмма стабильного углерода-12, то есть был связан с массой. В новой версии системы СИ он будет определен через зафиксированную постоянную Авогадро, то есть будет равна 6,02214076 × 1023 частиц.

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