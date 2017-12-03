Матч "Карпаты" - "Олимпик" отменили после первого тайма

В течение первой 45-минуты команды обменялись голами. За хозяев забил Мякушко, а гостей - Кравченко.

Во втором тайме первыми на поле появилась бригада арбитров, которая решала стоит ли продолжать матч, ведь в перерыве поле стадиона "Украина" сильно засыпало снегом. Чистить львовский газон взялись и фанаты, но их помощь не убедила официальных лиц поединка во главе с Екатериной Монзуль возобновить игру. Поэтому в связи с погодными условиями было решено не продлевать матч 18-го тура между "Карпатами" и "Олимпиком".

Напомним, что "Карпаты" заявляли об изменении стратегии и развития команды в будущем.