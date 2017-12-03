Матч "Карпати" – "Олімпік" відмінили після першого тайму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Поєдинок 18-го туру Української Прем'єр-ліги між "Карпатами" та "Олімпіком" вирішили зупинити через погодні умови на львівському стадіоні "Україна", повідомляє УНН з посиланням на сайт "зелено-білих".
Впродовж першої 45-хвилини команди обмінялися голами. За господарів забив Мякушко, а гостей - Кравченко.
У другому таймі першими на полі з’явилась бригада арбітрів, яка вирішувала чи варто продовжувати матч, адже у перерві поле стадіону "Україна" добряче засипало снігом. Чистити львівський газон взялись і фанати, але їхня допомога не переконала офіційних осіб поєдинку на чолі із Катериною Монзуль відновити гру. Тож у зв’язку з погодними умовами було вирішено не продовжувати матч 18-го туру між "Карпатами" та "Олімпіком".
Нагадаємо, що "Карпати" заявляли про зміну стратегії та розвитку команди в майбутньому.