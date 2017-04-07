Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесен на 21 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украинский "классико" между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" перенесен на 21 апреля, передает УНН со ссылкой на УПЛ.
"Дирекция УПЛ, с учетом пожеланий каналов трансляторов, утвердила даты проведения и время начала матчей 26-го тура Лиги Пари-Матч сезона 2016/17", - говорится в сообщении.
Так, центральный матч 26-го тура между "Динамо" - "Шахтером" перенесен с 22 на 21 апреля. Начало матча в 20.00.
22 апреля (суббота):
"Днепр" - "Ворскла" 17:00
"Александрия" - "Олимпик" 17:00
23 апреля (воскресенье):
"Сталь" - "Звезда" 14:00
"Карпаты" - "Волынь" 17:00
"Заря" - "Черноморец" 19:30.
Напомним, УПЛ провела жеребьевку второго этапа чемпионата Украины по футболу .