Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесен на 21 апреля

"Дирекция УПЛ, с учетом пожеланий каналов трансляторов, утвердила даты проведения и время начала матчей 26-го тура Лиги Пари-Матч сезона 2016/17", - говорится в сообщении.

Так, центральный матч 26-го тура между "Динамо" - "Шахтером" перенесен с 22 на 21 апреля. Начало матча в 20.00.

22 апреля (суббота):

"Днепр" - "Ворскла" 17:00

"Александрия" - "Олимпик" 17:00

23 апреля (воскресенье):

"Сталь" - "Звезда" 14:00

"Карпаты" - "Волынь" 17:00

"Заря" - "Черноморец" 19:30.

Напомним, УПЛ провела жеребьевку второго этапа чемпионата Украины по футболу .