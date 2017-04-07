Матч "Динамо" - "Шахтар" перенесено на 21 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Українське "класико" між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" перенесено на 21 квітня, передає УНН з посиланням на УПЛ.
"Дирекція УПЛ, із урахуванням побажань каналів трансляторів, затвердила дати проведення та час початку матчів 26-го туру Ліги Парі-Матч сезону-2016/17", - йдеться в повідомленні.
Так, центральний матч 26-го туру між "Динамо" - "Шахтарем" перенесено з 22 на 21 квітня. Початок матчу о 20.00.
22 квітня (субота):
"Дніпро" – "Ворскла" 17:00
"Олександрія" – "Олімпік" 17:00
23 квітня (неділя):
"Сталь" – "Зірка" 14:00
"Карпати" – "Волинь" 17:00
"Зоря" – "Чорноморець" 19:30.
Нагадаємо, УПЛ провела жеребкування другого етапу чемпіонату України з футболу.