Матч "Динамо" - "Шахтар" перенесено на 21 квітня

"Дирекція УПЛ, із урахуванням побажань каналів трансляторів, затвердила дати проведення та час початку матчів 26-го туру Ліги Парі-Матч сезону-2016/17", - йдеться в повідомленні.

Так, центральний матч 26-го туру між "Динамо" - "Шахтарем" перенесено з 22 на 21 квітня. Початок матчу о 20.00.

22 квітня (субота):

"Дніпро" – "Ворскла" 17:00

"Олександрія" – "Олімпік" 17:00

23 квітня (неділя):

"Сталь" – "Зірка" 14:00

"Карпати" – "Волинь" 17:00

"Зоря" – "Чорноморець" 19:30.

Нагадаємо, УПЛ провела жеребкування другого етапу чемпіонату України з футболу.