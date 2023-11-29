Мать с младенцем спасли из горящего здания на Львовщине
Киев • УНН
Работники ГСЧС спасли женщину с ребенком с балкона во время пожара в жилом доме во Львовской области. Пожар, который начался на четвертом этаже, привел к тому, что жильцы оказались в ловушке сильного задымления.
На Львовщине в пятиэтажке в пятиэтажке возник пожар. Женщина с малолетним ребенком не смогли самостоятельно эвакуироваться и оказались на балконе последнего этажа. Чрезвычайники спасли мать с младенцем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Детали
28 ноября в с. Добротвор Червоноградского района на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар.
В результате возгорания электрощитовой возникло сильное задымление в подъезде, поэтому не все жители дома могли самостоятельно выйти на свежий воздух.
В частности, на балконе пятого этажа находилась женщина с малолетним ребенком на руках и звала на помощь.
Чрезвычайники спасли мать с младенцем 2023 года рождения из задымленного помещения и вывели на свежий воздух.
Впоследствии пожар был ликвидирован.
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Мать с младенцем спасли из горящего здания на Львовщине
Работники ГСЧС спасли женщину с ребенком с балкона во время пожара в жилом доме во Львовской области. Пожар, который начался на четвертом этаже, привел к тому, что жильцы оказались в ловушке сильного задымления.
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