Мать с младенцем спасли из горящего здания на Львовщине

На Львовщине в пятиэтажке в пятиэтажке возник пожар. Женщина с малолетним ребенком не смогли самостоятельно эвакуироваться и оказались на балконе последнего этажа. Чрезвычайники спасли мать с младенцем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

28 ноября в с. Добротвор Червоноградского района на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар.

В результате возгорания электрощитовой возникло сильное задымление в подъезде, поэтому не все жители дома могли самостоятельно выйти на свежий воздух.

В частности, на балконе пятого этажа находилась женщина с малолетним ребенком на руках и звала на помощь.

Чрезвычайники спасли мать с младенцем 2023 года рождения из задымленного помещения и вывели на свежий воздух.

Впоследствии пожар был ликвидирован.

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