Массовая стрельба произошла в парке в национальный праздник в США: есть погибшие и раненые

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха
Эксклюзив
08:04 • 12939 просмотра

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 67546 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 153324 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 140263 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 154934 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 152163 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 108798 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 98659 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Эксклюзив
26 мая, 06:19 • 88739 просмотра

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

25 мая, 15:04 • 82744 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
72%
747мм
Популярные новости

Жители двух районов Киева во вторник могут остаться без воды: объяснение КГГА

27 мая, 00:50 • 67481 просмотра

ISW: россия наращивает производство "шахедов" и увеличивает запасы ракет, готовясь к длительной войне против Украины и НАТО

27 мая, 01:27 • 55465 просмотра

Отстраненный от выборов президента Румынии пророссийский Джорджеску уходит из политики – обращение

27 мая, 01:58 • 50219 просмотра

Глава МИД Германии отверг критику рф после снятия ограничений на дальнобойные удары

06:05 • 46590 просмотра

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижен": стали известны первые имена из актерского состава

07:08 • 22033 просмотра
публикации

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 116154 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 506786 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 539361 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 488000 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 577175 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Фридрих Мерц

Денис Шмыгаль

Марк Рютте

Петтери Орпо

Ульф Кристерссон

Актуальные места

Нидерланды

Новая Зеландия

Венгрия

Дания

Швеция

Реклама
УНН Lite

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

09:48 • 3344 просмотра

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

08:52 • 10225 просмотра

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижен": стали известны первые имена из актерского состава

07:08 • 22468 просмотра

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

26 мая, 16:12 • 48131 просмотра

Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

26 мая, 15:51 • 71854 просмотра
Актуальное

Дія (сервис)

SpaceX Starship

Старлинк

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Массовая стрельба произошла в парке в национальный праздник в США: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 892 просмотра

В результате стрельбы в Филадельфии два человека погибли, девять получили ранения. Стрельба началась около 22:27 по местному времени, полиция проводит расследование.

Массовая стрельба произошла в парке в национальный праздник в США: есть погибшие и раненые

Два человека погибли и девять ранены в результате массовой стрельбы в парке Фермаунт в Филадельфии в США поздно вечером в понедельник, пишет УНН со ссылкой на местное издание WPVI.

Детали

Среди убитых - взрослый мужчина и взрослая женщина, сообщил комиссар Кевин Бетел. Среди раненых - трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Стрельба началась около 22:27 по местному времени.

Было произведено несколько выстрелов, сказал Бетел, и следователи работают над тем, чтобы определить, было ли задействовано несколько различных видов оружия.

Никто не задержан, сказал Бетел, и оружие не обнаружено.

Имена жертв не разглашаются.

Видео с Chopper 6 показывает большое присутствие полиции на месте происшествия.

В парке Фермаунт в течение дня было многолюдно, поскольку семьи и члены сообщества собирались на пикники в День памяти, который отмечают как национальный праздник в США.

11 человек пострадали во время стрельбы в пляжном городке в США26.05.25, 08:19 • 2810 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Соединенные Штаты
Brent
$64.27
Bitcoin
$109,829.50
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.98
Золото
$3,325.45
Ethereum
$2,635.72