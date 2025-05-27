Массовая стрельба произошла в парке в национальный праздник в США: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
В результате стрельбы в Филадельфии два человека погибли, девять получили ранения. Стрельба началась около 22:27 по местному времени, полиция проводит расследование.
Два человека погибли и девять ранены в результате массовой стрельбы в парке Фермаунт в Филадельфии в США поздно вечером в понедельник, пишет УНН со ссылкой на местное издание WPVI.
Детали
Среди убитых - взрослый мужчина и взрослая женщина, сообщил комиссар Кевин Бетел. Среди раненых - трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет.
Стрельба началась около 22:27 по местному времени.
Было произведено несколько выстрелов, сказал Бетел, и следователи работают над тем, чтобы определить, было ли задействовано несколько различных видов оружия.
Никто не задержан, сказал Бетел, и оружие не обнаружено.
Имена жертв не разглашаются.
Видео с Chopper 6 показывает большое присутствие полиции на месте происшествия.
В парке Фермаунт в течение дня было многолюдно, поскольку семьи и члены сообщества собирались на пикники в День памяти, который отмечают как национальный праздник в США.
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