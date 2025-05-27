Масова стрілянина сталася у парку в національне свято у США: є загиблі та поранені
Київ • УНН
Внаслідок стрілянини у Філадельфії двоє людей загинуло, дев'ять отримали поранення. Стрілянина почалась близько 22:27 за місцевим часом, поліція проводить розслідування.
Двоє людей загинуло і дев'ятьох поранено внаслідок масової стрілянини в парку Фермаунт у Філадельфії в США пізно ввечері в понеділок, пише УНН з посиланням на місцеве видання WPVI.
Деталі
Серед убитих - дорослий чоловік та доросла жінка, повідомив комісар Кевін Бетел. Серед поранених - троє підлітків віком від 15 до 17 років.
Стрілянина почалася близько 22:27 за місцевим часом.
Було зроблено кілька пострілів, сказав Бетел, і слідчі працюють над тим, щоб визначити, чи було задіяно кілька різних видів зброї.
Ніхто не затриманий, сказав Бетел, і зброя не виявлена.
Імена жертв не розголошуються.
Відео з Chopper 6 показує велику присутність поліції на місці події.
У парку Фермаунт протягом дня було багатолюдно, оскільки сім'ї та члени спільноти збиралися на пікніки у День пам'яті, який відзначають як національне свято у США.
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