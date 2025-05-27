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Масова стрілянина сталася у парку в національне свято у США: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

Внаслідок стрілянини у Філадельфії двоє людей загинуло, дев'ять отримали поранення. Стрілянина почалась близько 22:27 за місцевим часом, поліція проводить розслідування.

Масова стрілянина сталася у парку в національне свято у США: є загиблі та поранені

Двоє людей загинуло і дев'ятьох поранено внаслідок масової стрілянини в парку Фермаунт у Філадельфії в США пізно ввечері в понеділок, пише УНН з посиланням на місцеве видання WPVI.

Деталі

Серед убитих - дорослий чоловік та доросла жінка, повідомив комісар Кевін Бетел. Серед поранених - троє підлітків віком від 15 до 17 років.

Стрілянина почалася близько 22:27 за місцевим часом.

Було зроблено кілька пострілів, сказав Бетел, і слідчі працюють над тим, щоб визначити, чи було задіяно кілька різних видів зброї.

Ніхто не затриманий, сказав Бетел, і зброя не виявлена.

Імена жертв не розголошуються.

Відео з Chopper 6 показує велику присутність поліції на місці події.

У парку Фермаунт протягом дня було багатолюдно, оскільки сім'ї та члени спільноти збиралися на пікніки у День пам'яті, який відзначають як національне свято у США.

11 людей постраждали під час стрілянини в пляжному містечку у США26.05.25, 08:19 • 2820 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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