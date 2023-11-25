Массированная атака на Киев: обломки БПЛА упали на многоэтажку в Днепровском районе

В результате массированной атаки на столицу обломки сбитого БПЛА упали на многоэтажный дом в Днепровском районе. Как сообщили в КГВА, есть задымление на верхних этажах, передает УНН.

Детали

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, в Днепровском районе обломки сбитого БПЛА упали на многоэтажный дом. Спасатели и медики следуют на место.

В то же время, по данным КГВА, есть задымление на верхних этажах многоэтажки.

"Вследствие падения обломков сбитых воздушных целей, в Днепровском районе города есть задымление на верхних этажах многоэтажки", - добавил начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним

Киев подвергся мощной атаке беспилотников, в результате которой пострадали два человека, в том числе 11-летний ребенок. Мэр Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях.

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