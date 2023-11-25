Массированная атака на Киев: обломки БПЛА упали на многоэтажку в Днепровском районе
Киев • УНН
Обломки сбитого беспилотника упали на киевскую многоэтажку, вызвав задымление на верхних этажах; спасатели уже выехали на место происшествия.
В результате массированной атаки на столицу обломки сбитого БПЛА упали на многоэтажный дом в Днепровском районе. Как сообщили в КГВА, есть задымление на верхних этажах, передает УНН.
Детали
Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, в Днепровском районе обломки сбитого БПЛА упали на многоэтажный дом. Спасатели и медики следуют на место.
В то же время, по данным КГВА, есть задымление на верхних этажах многоэтажки.
"Вследствие падения обломков сбитых воздушных целей, в Днепровском районе города есть задымление на верхних этажах многоэтажки", - добавил начальник КГВА Сергей Попко.
Напомним
Киев подвергся мощной атаке беспилотников, в результате которой пострадали два человека, в том числе 11-летний ребенок. Мэр Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за падения обломков БПЛА в Киеве под завалами оказались две женщины - Кличко
Массированная атака на Киев: обломки БПЛА упали на многоэтажку в Днепровском районе
Обломки сбитого беспилотника упали на киевскую многоэтажку, вызвав задымление на верхних этажах; спасатели уже выехали на место происшествия.
Из-за падения обломков БПЛА в Киеве под завалами оказались две женщины - Кличко
Обломки БПЛА разрушили часть пятиэтажного дома в Соломенском районе Киева, под завалами оказались две женщины, спасательные работы продолжаются.
В результате атаки беспилотников в Киеве пострадали двое, среди них 11-летний ребенок
Киев подвергся мощной атаке беспилотников, в результате которой пострадали два человека, в том числе 11-летний ребенок. Мэр Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях.
лаврова пустят в Европу - правительство Северной Македонии разрешило пролет самолет страны-агрессора по своей территории
Делегация министерства иностранных дел россии, в состав которой, возможно, войдет сергей лавров, может посетить министерскую встречу ОБСЕ в Скопье.
Массированная атака дронов на Киев: в Соломенском районе горит здание детсада
Киев переживает мощную атаку беспилотников, в результате которой загорелся детский сад в Соломенском районе и повреждены окна в некоторых домах. Службы по чрезвычайным ситуациям реагируют на происшествия, информация о пострадавших уточняется.
25 ноября: Международный день ауры, День домашней кухни
Сегодня отмечается Международный день ауры. Это попытка разобраться, действительно ли существует такое явление, которое присутствует во многих культурах и духовных традициях.
Сумщина: российские войска обстреляли из артиллерии и минометов пять громад в приграничье
Российские войска атаковали пять районов Сумской области из артиллерии, минометов и гранатометов, всего пять обстрелов и 35 взрывов за один день.
Экологический вред от войны не знает национальных границ и распространяет свое влияние на будущии поколения - Офис Генпрокурора
Заместитель Генерального прокурора Украины Виктория Литвинова во время форума в Болгарии отметила долгосрочный вред окружающей среде, вызванный вооруженными конфликтами, и выступила за экологическую безопасность как ключевую составляющую мира. Она подчеркнула необходимость ответственности за этот вред согласно международному праву.
Воровали из библиотек редкие издания Пушкина: в Париже задержали трех выходцев из Грузии
Трое грузин были арестованы в Париже за кражу редких изданий Пушкина и подозреваются в причастности к группе, стоящей за многочисленными кражами произведений искусства по всей Европе.
Дания объявила о существенном увеличении военной помощи Украине до 2027 года: о какой сумме идет речь
Дания обязуется выделить более трех миллиардов евро на оборону Украины до 2027 года. При этом, датское правительство согласилось предоставить немедленную военную помощь в размере 300 миллионов евро уже в этом году.