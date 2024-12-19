Массированная атака дронов по ростовской области: поражен Новошахтинский НПЗ
Киев • УНН
На территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода прогремело более 40 взрывов. Атака беспилотников повредила установку атмосферно-вакуумной перегонки нефти АВТ-6.
В рф прогремело более 40 взрывов на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В ночь на 19 декабря ростовская область террористической страны подверглась атаке беспилотников. В результате более 40 взрывов на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода была повреждена установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти АВТ-6. Это уже второй серьезный удар по заводу за последние полгода, первый произошел 6 июня этого года.
Атака продолжалась с 23:15 до 01:30 ночи, и взрывы раздавались в разных районах области, включая наганрог, новошахтинск и батайск. По сообщениям местных властей, системы ПВО были задействованы для перехвата десятков целей.
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