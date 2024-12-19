Массированная атака дронов по ростовской области: поражен Новошахтинский НПЗ

В рф прогремело более 40 взрывов на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В ночь на 19 декабря ростовская область террористической страны подверглась атаке беспилотников. В результате более 40 взрывов на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода была повреждена установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти АВТ-6. Это уже второй серьезный удар по заводу за последние полгода, первый произошел 6 июня этого года.

Атака продолжалась с 23:15 до 01:30 ночи, и взрывы раздавались в разных районах области, включая наганрог, новошахтинск и батайск. По сообщениям местных властей, системы ПВО были задействованы для перехвата десятков целей.

В ростовской области заявили о сбитии 7 беспилотников