В ростовской области заявили о сбитии 7 беспилотников
Киев • УНН
В ростовской области рф произошла атака беспилотных летательных аппаратов. По данным местных властей, системы ПВО сбили 7 БпЛА над таганрогом и батайском.
В террористической стране прогремели взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В ростовской области рф произошла атака беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона заявил, что силы противовоздушной обороны сбили 7 БпЛА: 6 над городом таганрог и 1 в районе батайска.
По предварительной информации от данных властей, жертв и разрушений в результате инцидента нет.
В рф на нефтебазе в ростовской области прогремел новый взрыв28 авг. 2024, 21:46 • 27367 просмотров