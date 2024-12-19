В ростовской области заявили о сбитии 7 беспилотников

В террористической стране прогремели взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В ростовской области рф произошла атака беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона заявил, что силы противовоздушной обороны сбили 7 БпЛА: 6 над городом таганрог и 1 в районе батайска.

По предварительной информации от данных властей, жертв и разрушений в результате инцидента нет.

В рф на нефтебазе в ростовской области прогремел новый взрыв