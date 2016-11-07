Масштабный пожар на складах бывшего хлебокомбината в Хмельницкой области ликвидировали
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Масштабный пожар в помещениях бывшего хлебокомбината ликвидирован. Об этом корреспонденту УНН сообщает пресс-служба ГосЧС в Хмельницкой области.
В Каменце-Подольском горело складское помещение бывшего хлебокомбината. Пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, возгорание произошло около 15:30. Помещения бывшего хлебокомбината расположены вблизи железнодорожного вокзала.