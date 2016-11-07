Масштабну пожежу у складах колишнього хлібокомбінату на Хмельниччині ліквідували
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Масштабну пожежу у приміщеннях колишнього хлібокомбінату ліквідовано. Про це кореспонденту УНН повідомляє прес-служба ДСНСУ у Хмельницькій області.
У Кам’янці-Подільському горіло складське приміщення колишнього хлібокомбінату. Пожежу ліквідували. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, загоряння сталося близько 15:30. Приміщення колишнього хлібокомбінату розташовані поблизу залізничного вокзалу.