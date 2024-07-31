По меньшей мере 123 человека погибли, и десятки людей, как опасаются, все еще могут оставаться в ловушке после того, как сильные ливни спровоцировали массивные оползни в южном индийском штате Керала, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Оползни произошли в холмистых районах в округе Ваянад рано утром во вторник, когда большинство жителей спали.

Считается, что около 350 семей проживали в пострадавших регионах, где расположено несколько чайных и кардамоновых плантаций.

Спасательные операции продолжаются, но им мешают сильный дождь и обрушение важного моста.

Власти опасаются, что количество жертв еще возрастет, поскольку около 100 человек остаются в ловушке в районах, куда пока не могут добраться аварийно-спасательные службы.

Главный министр штата Пинари Виджаян заявил на пресс-конференции, что во вторник "оползень уничтожил целую территорию".

Местные больницы оказывают помощь по меньшей мере 123 пострадавшим, и более 3000 человек были спасены и перемещены в 45 лагерей помощи, сказал он.

Кроме 65 подтверждённых случаев смерти в Ваянаде, 16 тел было найдено в реке Чалияр, которая впадает в соседний округ Малаппурам. Также были найдены части тел нескольких других людей.

Ваянад, холмистый район, являющийся частью горного хребта Западные Гаты, подвержен оползням в сезон муссонов.

Округ Ваянад и соседние районы все еще находятся в состоянии готовности из-за прогноза сильных дождей. Школы и колледжи были закрыты в 10 из 14 округов в штате.

Премьер-министр Нарендра Моди опубликовал пост в X, что он разговаривал с главным министром Кералы Пинари Виджаяном и заверил в помощи федерального правительства в усилиях по оказанию помощи.

Дополнение

Оползни стали самым страшным бедствием в Керале с 2018 года, когда в результате наводнений погибло более 400 человек.