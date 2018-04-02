Масштабное ДТП в Мариуполе: трое погибших, женщину с ребенком госпитализировали

"1 апреля в 23:30 автомобиль Аlfa Romeo под управлением 29-летнего мариупольца выехал на встречную полосу и столкнулся с такси, которым управлял 54-летний мужчина. В результате аварии пострадали 5 человек. Водители и пассажир Аlfa Romeo получили травмы, несовместимые с жизнью", - отметили в ведомстве.

Также известно, что 31-летняя женщина и 14-летний мальчик в тяжелом состоянии доставлены в больницу. У них многочисленные переломы. У ребенка диагностировали также травмы головы и шок.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, вблизи села Бедевля Закарпатской области произошло ДТП, в результате которого погибла местная жительница. Еще пять человек, среди которых дети, оказались в больнице.