Масштабна ДТП у Маріуполі: троє загиблих, жінку з дитиною госпіталізували
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. Вночі автомобіль Аlfa Romeo зіткнувся з таксі Geely, внаслідок чого обидва водії та пасажир Аlfa Romeo загинули на місці. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області, передає УНН.
"1 квітня о 23:30 автомобіль Аlfa Romeo під керуванням 29-річного маріупольця виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з таксі, яким керував 54-річний чоловік. Внаслідок аварії постраждали 5 людей. Водії та пасажир Аlfa Romeo отримали травми, несумісні з життям", – зазначили у відомстві.
Також відомо, що 31-річна жінка та 14-річний хлопчик у важкому стані доставлені до лікарні. У них численні переломи. У дитини діагностували також травми голови та шок.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Продовжується досудове розслідування.
Нагадаємо, поблизу села Бедевля Закарпатської області сталася ДТП, внаслідок якої загинула місцева жителька. Ще п'ятеро осіб, серед яких діти, опинилися у лікарні.