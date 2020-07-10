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Масштабное ДТП в Днепре: подозреваемого задержали

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КИЕВ. 10 июля. УНН. В Днепре полиция задержала водителя, который подозревается в том, что совершил масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, еще один травмирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

ДТП произошло 9 июля около 23:00 в районе дома № 169 по улице Полтавское шоссе в городе Днепр.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Crafter, осуществляя объезд автомобиля MAN 14.285LE, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford Focus. "Водитель и двое пассажиров автомобиля Ford Focus погибли, пассажир автомобиля Volkswagen Crafter был травмирован и направлен в больницу", - указали в полиции.

"Водителя Volkswagen Crafter задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. 10 июля следователем по согласованию с прокуратурой будет вручено извещение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, и избрана меры пресечения", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены следственным управлением в ЕРДР. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, в ДТП в Днепропетровской области получили травмы 5 человек.

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