Масштабна ДТП у Дніпрі: підозрюваного затримали

ДТП сталася 9 липня близько 23:00 в районі будинку № 169 по вулиці Полтавське Шосе у місті Дніпро.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Crafter, здійснюючи об’їзд автомобіля MAN 14.285LE, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Ford Focus. "Водій та двоє пасажирів автомобіля Ford Focus загинули, пасажир автівки Volkswagen Crafter був травмований та направлений до лікарні", - вказали у поліції.

"Водія Volkswagen Crafter затримали у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. 10 липня слідчим за погодженням з прокуратурою буде вручено повідомлення про підозру у скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України та обрано запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Відомості за цим фактом внесені слідчим управлінням до ЄРДР. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Встановлюються всі обставини ДТП.

Нагадаємо, у ДТП на Дніпропетровщині травмувалися 5 осіб.