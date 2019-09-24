Масштабное ДТП под Киевом произошло из-за задымленности на дороге

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. На окружной Броварской автодороге в Киевской области из-за ограничений видимости вследствие возгорания торфа сегодня утром произошло три ДТП, один человек погиб. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

“Ночью произошло возгорание торфа в районе села Княжичи. В результате этого возгорания произошло задымление, которое ограничило видимость на автодороге. С 3:00 ночи до 6:00 утра было ограничено движение транспортных средств по окружной Броварской автодороге. Когда начало светать, полиция сняла свои наряды, но после этого произошло три ДТП”, — сообщили в пресс-служб.

Первое автопроисшествие произошло не доезжая до поворота на Киев. Фура наехала на легковушку, в результате чего в легковушке погиб один человек. Фура перевернулась и перекрыла три полосы движения.

“После этого произошло еще два ДТП. В результате всего 9 транспортных средств получили механические повреждения. Один человек погиб и один направлен в больницу”, — сообщили в пресс-службе.

Полиция была вынуждена временно ограничить движение на участке автодороги и запустила все транспортные средства через Бровары. На месте работают подразделения ГСЧС по ликвидации пожара торфа.

“Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, за последний месяц под Киевом произошло более 800 пожаров, что негативно повлияло на состояние воздуха в столице.

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