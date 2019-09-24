Масштабна ДТП під Києвом сталася через задимленість на дорозі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. На окружній Броварській автодорозі у Київській області через обмеження видимості внаслідок загорання торфу сьогодні зранку відбулося три ДТП, одна людина загинула. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі поліції Київської області.
“Вночі відбулося загорання торфу в районі села Княжичі. В результаті цього загорання відбулося задимлення, яке обмежило видимість на автодорозі. З 03:00 ночі до 06:00 ранку був обмежений рух транспортних засобів по окружній Броварській автодорозі. Коли почало світати, поліція зняла свої наряди, але після цього сталося три ДТП”, — повідомили у пресслужбі.
Перша автопригода сталася не доїжджаючи до повороту на Київ. Фура наїхала на легковик, в результаті чого в легковику загинула одна людина. Фура перекинулася і перекрила три смуги руху.
“Після цього сталося ще дві ДТП. Як наслідок всього 9 транспортних засобів отримали механічні ушкодження. Один чоловік загинув і один направлений до лікарні”, — повідомили у пресслужбі.
Поліція була змушена тимчасово обмежити рух на ділянці автодороги і запустила всі транспорті засоби через Бровари. На місці працюють підрозділи ДСНС по ліквідації пожежі торфу.
“Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, за останній місяць поблизу Києва сталося понад 800 пожеж, що негативно вплинуло на стан повітря у столиці.