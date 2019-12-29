Масштабная авария в Эстонии: украинцев нет среди пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в Эстонии, предварительно, украинские граждане не пострадали. Об этом написала в Twitter посол Украины в Эстонии Марьяна Беца, передает УНН.
"По предварительной информации, украинские граждане не пострадали в результате аварии", - написала посол.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ДТП с украинцами в России 8 граждан получили травмы, один - в тяжелом состоянии
Напомним, в ночь на воскресенье в Эстонии пассажирский автобус съехал с дороги с 67 пассажирами. Девять человек были доставлены в больницу.