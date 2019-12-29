Масштабна аварія в Естонії: українців нема серед постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з пасажирським автобусом в Естонії, попередньо, українські громадяни не постраждали. Про це написала у Twitter посол України в Естонії Мар’яна Беца, передає УНН.
“За попередньою інформацією, українські громадяни не постраждали внаслідок аварії”, — написала посол.
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Нагадаємо, в ніч на неділю в Естонії пасажирський автобус з’їхав з дороги з 67 пасажирами. Дев’ять людей доставили до лікарні.