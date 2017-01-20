Массовое захоронение солдат обнаружили в Восточном Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Тела 23 убитых сирийских солдат обнаружены в школе в Восточном Алеппо, используемой в качестве штаба одной из вооруженных группировок, что получает материальную поддержку из-за рубежа. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Сирии при ООН Мунзер Мунзер в письме генеральному секретарю всемирной организации и Совету Безопасности, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я хотел бы информировать вас о том, что после освобождения восточных районов Алеппо сирийские власти обнаружили в школе "Мухаддаса", расположенной в районе Эс-Суккари города Алеппо, 23 тела", - говорится в письме, опубликованном на сайте ООН.
По словам дипломата, сирийским властям "удалось узнать 20 убитых". "Они были служащими Сирийской арабской армии", - уточнил он.
Как сообщил Мунзер Мунзер, школа "Мухаддаса" служила штаб-квартирой террористической группы "Фронт Леванта - бригада "Рассвет ислама", которую правительства некоторых государств относят к "умеренной вооруженной оппозиции" и продолжают снабжать оружием, деньгами и оказывать материально-техническую помощь.
Представитель Сирии сообщил, что в этом же районе Алеппо было обнаружено еще 37 тел убитых, опознание которых продолжается. "Правительство Сирийской Арабской Республики хотело бы отметить, что в большинстве убитых перерезано горло. Других умертвили выстрелом в голову, в третьих видны признаки пыток", - отметил он.
Как сообщал УНН, сирийская армия в Алеппо нашла склад террористов с химикатами.