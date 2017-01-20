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Масове поховання солдатів виявили в Східному Алеппо

Масове поховання солдатів виявили в Східному Алеппо

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Тіла 23 убитих сирійських солдатів виявлені в школі в Східному Алеппо, що використовувалась в якості штабу однієї з збройних угруповань, що одержує матеріальну підтримку з-за кордону. Про це повідомив заступник постійного представника Сирії при ООН Мунзер Мунзер в листі генеральному секретарю всесвітньої організації і Раді Безпеки, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Я хотів би інформувати вас про те, що після звільнення східних районів Алеппо сирійська влада виявили в школі „Мухаддаса“, розташованої в районі Ес-Суккарі міста Алеппо, 23 тіла”, — йдеться в листі, опублікованому на сайті ООН.

За словами дипломата, сирійській владі “вдалося впізнати 20 убитих”. “Вони були службовцями Сирійської арабської армії,” — уточнив він.

Як повідомив Мунзер Мунзер, школа “Мухаддаса” служила штаб-квартирою терористичної групи “Фронт Леванту — бригада “Світанок ісламу”, яку уряди деяких держав відносять до “помірної збройної опозиції” і продовжують забезпечувати зброєю, грошима і матеріально-технічною допомогою.

Представник Сирії повідомив, що в цьому ж районі Алеппо було виявлено ще 37 тіл убитих, впізнання яких триває. “Уряд Сирійської Арабської Республіки хотів би відзначити, що у більшості убитих перерізане горло. Інших умертвили пострілом в голову, у третіх видно ознаки катувань,” — зазначив він.

Як повідомляв УННсирійська армія в Алеппо знайшла склад терористів з хімікатами.

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