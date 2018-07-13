Массовое отравление в одном из заведений Львова: госпитализировали 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Массовое пищевое отравление зафиксировали среди посетителей кафе "Томаш кебаб" по адресу: ул. Кулиша, 10, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
В результате отравления госпитализированы 9 человек, - семь в Львовскую областную инфекционную больницу, двое в Пустомытовскую районную центральную больницу.
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Обстоятельства выясняются.
Напомним, в санатории "Поляна" в поселке Барышевка Киевской области отравились 17 детей.