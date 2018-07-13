Массовое отравление в одном из заведений Львова: госпитализировали 9 человек

В результате отравления госпитализированы 9 человек, - семь в Львовскую областную инфекционную больницу, двое в Пустомытовскую районную центральную больницу.

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Обстоятельства выясняются.

Напомним, в санатории "Поляна" в поселке Барышевка Киевской области отравились 17 детей.