Масове отруєння в одному із закладів Львова: госпіталізували 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Масове харчове отруєння зафіксували серед відвідувачів кафе "Томаш кебаб" за адресою: вул. Куліша,10, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Внаслідок отруєння госпіталізовано 9 осіб, - семеро у Львівську обласну інфекційну лікарню, двоє в Пустомитівську районну центральну лікарню.
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Обставини з'ясовуються.
Нагадаємо, у санаторії "Поляна" в селищі Баришівка Київської області отруїлись 17 дітей.