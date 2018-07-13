Массовое отравление во Львове: полиция начала проверку
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 июля. УНН. Правоохранители проводят проверку по факту отравления посетителей кафе во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Сегодня, 13 июля, в 14:10 к правоохранителям поступила информация из Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф о том, что в течение двух дней были госпитализированы девять человек с диагнозом "острое пищевое отравление", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что все они были посетителями одного из кафе, расположенного в Галицком районе Львова.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, массовое пищевое отравление зафиксировали среди посетителей кафе "Томаш кебаб" во Львове.