Массовое отравление во Львове: полиция начала проверку

"Сегодня, 13 июля, в 14:10 к правоохранителям поступила информация из Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф о том, что в течение двух дней были госпитализированы девять человек с диагнозом "острое пищевое отравление", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что все они были посетителями одного из кафе, расположенного в Галицком районе Львова.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, массовое пищевое отравление зафиксировали среди посетителей кафе "Томаш кебаб" во Львове.