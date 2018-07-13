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Масове отруєння у Львові: поліція почала перевірку

Масове отруєння у Львові: поліція почала перевірку

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 липня. УНН. Правоохоронці проводять перевірку за фактом отруєння відвідувачів кафе у Львові. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

"Сьогодні, 13 липня, о 14:10 до правоохоронців надійшла інформація з Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про те, що протягом двох днів було госпіталізовано дев'ятьох осіб з діагнозом "гостре харчове отруєння", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що усі вони були відвідувачами одного з кафе, розташованого у Галицькому районі Львова.

За цим фактом проводиться перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, масове харчове отруєння зафіксували серед відвідувачів кафе "Томаш кебаб" у Львові. 

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