Масове отруєння у Львові: поліція почала перевірку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 липня. УНН. Правоохоронці проводять перевірку за фактом отруєння відвідувачів кафе у Львові. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"Сьогодні, 13 липня, о 14:10 до правоохоронців надійшла інформація з Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про те, що протягом двох днів було госпіталізовано дев'ятьох осіб з діагнозом "гостре харчове отруєння", - йдеться в повідомленні.
Попередньо встановлено, що усі вони були відвідувачами одного з кафе, розташованого у Галицькому районі Львова.
За цим фактом проводиться перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, масове харчове отруєння зафіксували серед відвідувачів кафе "Томаш кебаб" у Львові.