Массовое отравление во Львове: медики назвали причину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Врачи поставили диагноз 12 пациентам, которые обратились за помощью с симптомами отравления после посещения заведения общественного питания в центре Львова. Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.
"После получения результатов бактериологических обследований, пациентам, которые выписались, установлен диагноз "сальмонеллез", - отметили в департаменте.
По состоянию на 12:00 18 июля всего за помощью обратились 30 человек, среди которых один ребенок. Из них госпитализировали 28 человек.
Напомним, массовое пищевое отравление зафиксировали среди посетителей кафе "Томаш кебаб" во Львове. Впоследствии медики выписали 12 человек, обратившихся в медицинские учреждения с симптомами отравления после посещения заведения. В стационаре остается 16 человек.