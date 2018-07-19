Масове отруєння у Львові: медики назвали причину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Лікарі встановили діагноз 12 пацієнтам, які звернулися за допомогою із симптомами отруєння після відвідання закладу громадського харчування у центрі Львова. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.
"Після отримання результатів бактеріологічних обстежень, пацієнтам, що виписались, встановлено діагноз "сальмонельоз", - зазначили у департаменті.
Станом на 12:00 18 липня всього за допомогою звернулися 30 осіб, серед яких одна дитина. З них госпіталізували 28 осіб.
Нагадаємо, масове харчове отруєння зафіксували серед відвідувачів кафе "Томаш кебаб" у Львові. Згодом медики виписали 12 людей, які звернулися до медичних закладів із симптомами отруєння після відвідання закладу. У стаціонарі залишається 16 осіб.